Miguel Araujo, zaguero de la selección peruana, descartó que la bicolor se vea afectada por factores extra deportivos en su visita a la Bombonera por la penúltima fecha de las Eliminatorias Rusia 2018.

"No tiene que influenciar mucho el estadio ni la gente, tenemos que convivir con la presión. Si un jugador no hace eso, está liquidado. Los futbolistas de la selección juegan con estadios llenos con más de 50 mil personas, así que eso no creo que nos afecte", reconoció el defensor de Alianza Lima.

"De niño soñé con jugar este tipo de partidos, más aún con lo que uno puede hacer ganándole a Argentina. Si ganamos, estamos en el Mundial. Son sueños que se han puesto en mi camino y uno tiene que demostrar todo. Hay que estar con el cuchillo entre los dientes y morir por estos colores tan hermosos", sentenció Miguel Araujo este jueves.