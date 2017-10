Nadie sabe muy bien qué le pasa a la selección Argentina. El empate que consiguió ante el Perú —y que debía resultar siendo un triunfo— fue una muestra más de su mala racha. Periodistas e hinchas no entienden qué es lo que le ocurre a la albicelestes, que no pudo marcar ni un solo gol en la portería rival.

El destacado periodista argentino, Martín Caparrós, escribió sobre esto en su columna en el diario norteamericano New York Times, en una columna titulada "La magia argentina está en problemas", y no tuvo reparos al momento de criticar a la selección de fútbol de su país.

"La Argentina no deja de ser ese equipo desnorteado, incapaz de armar jugadas, esperando que Messi… Di Maria pierde pelotas en centros malos o tiros imposibles; Mascherano abre los brazos para decir que no encuentra a quién dársela; Banega no termina de armar nada; Gómez, missing. Y Benedetto, pobre, hace la Gran Higuaín, la Gran Icardi, la Gran Agüero: no recibe ni una pelota limpia frente al arco."

Caparrós también criticó el juego del Perú y lo calificó como un 'sparring tímido': "De vez en cuando pega una patada fuerte para decir que está, y ahí se queda la cosa. Sin ambición, con miedo, espera lo peor pero no llega...".

Enseguida, vino la crítica demoledora —no contra el juego peruano, sino contra el argentino: "... Hasta que se le pasa el susto y confirma lo que todos saben y nadie cree: que la Argentina es muy mediocre y que se puede atacarla, faltarle el respeto. Así que lo intenta un rato y después la Argentina reacciona, y Messi agarra un rebote de esos que siempre mete, de frente al arco. Pero lo erra por poco".

Caparrós dice, determinante, que "no hay equipo". "Messi quiere hacer todo porque seguramente cree que mejor solo que mal acompañado pero no le sale: cuatro y cinco y seis veces no le sale. Y, casi al final del primer tiempo, recoge en la puerta del área otro rebote y la pifia tan mal que la pelota se va por el costado: tan desalentador, tan nunca visto."

"Nos hemos pasado años tratando de entender qué le pasa a Messi en la selección", dice Caparrós. "Algo le pasa, algo que la razón no explica, la magia no conjura...", dice. Pero no logra encontrar una respuesta.

En cambio, el periodista trasandino recordó en su columna la primera vez en que la Argentina no se clasificaba para un Mundial, en agosto de 1969, también contra el Perú. También en la Bombonera. 51 años después —dice— un partido similar, igualmente malo, vuelve a poner en jaque a la selección de su país, que se va quedando cada vez con menos opciones para ir a Rusia 2018.

