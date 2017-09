Mario Alberto Kempes, destacado ex delantero argentino, resaltó la emotividad con la que será afrontado el determinante compromiso entre las selecciones de Argentina y Perú por las Eliminatorias.

"Será un partido con muchas dificultades porque ambas selecciones tienen que ganar. Cada uno depende de sí mismo y será un lindo partido, aunque no sé si lindo, pero por lo menos será emotivo", destacó el popular 'Matador' este lunes en comunicación con RadioOvación.

Por otro lado, manifestó que el cambio de escenario para el duelo entre peruanos y argentinos no tiene justificación deportiva. "Eso de buscar excusa porque no se ganan los partidos en un estadio no creo que sea la solución, el problema es el equipo", indicó al respecto en el citado medio.

Al ser consulado sobre la realidad de su país en el proceso clasificatorio al Mundial de Rusia 2018, Mario Kempes acotó: "No le encuentro explicación a lo que está pasando, pero es una realidad los resultados no se dan, los jugadores no se encuentran, hay problemas de todo tipo. Lo único que esperamos es que estos dos partidos los ganen".