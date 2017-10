Perú vs. Argentina: ¿Cómo dar lo mejor bajo presión?

No todos estamos capacitados o tenemos las herramientas psicológicas para trabajar bajo gran presión. Sin embargo, en el trabajo muchas veces nos enfrentamos a circunstancias que nos obligan a buscar soluciones de forma rápida y a la vez eficiente.

Por ejemplo, hoy la selección peruana se enfrenta a Argentina y los jugadores tendrán que dejar en la cancha lo mejor de su trabajo deportivo porque de eso depende que lleguen al mundial tras 35 años de ausencia.

La presión que carga la bicolor en sus hombros es muy grande. Entonces, nos preguntamos ¿cómo pueden manejar la ansiedad que genera la presión del momento?

La psicóloga y especialista en trauma, Yenny Lloret de Fernández del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima deja unos consejos.

1. Poner a un lado las emociones. La presión de afuera se deja para poder organizar de forma clara las ideas.



2. Estar concentrado en lo que se debe hacer sin distracciones como un cirujano ante una operación.



3. Pensar en equipo. Hoy la mayoría de las labores nos permiten trabajar en equipo, por ello es mejor dejar las individualidades. Lo ideal es apoyarse uno a otros.

4. Creer que sí se puede lograr el objetivo. Si estas allí es porque sí puedes.



5.No desfallecer. Pese a las circunstancias adversas hay que mantener en mente el objetivo.

TAMBIÉN HAY CONSEJOS PARA LOS HINCHAS

* El fanático debe entender que el fútbol no deja de ser un juego, hay que disfrutar con la alegría de lo previos, que es algo que va más allá del partido.



* Recordar que Perú y Argentina son dos pueblos hermanados.



* Reconocer que los argentinos le tienen mucho respeto a Perú. Los argentinos recuerdan el año 1982 de la guerra de Las Malvinas, en el que recibieron apoyo de los peruanos.



* Más allá del resultado esto debe ser una fiesta que nos ofrece un juego



* No perder la cordialidad, y el entusiasmo.



* No perder de vista la fiesta.