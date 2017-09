La selección peruana enfrentará a Argentina el próximo jueves 5 de octubre en Buenos Aires por las Eliminatorias Rusia 2017. La blanquirroja deberá visitar al los dirigidos por Jorge Sampaoli en la 'Bombonera'.

El encuentro es decisivo para las aspiraciones de ambos equipos de clasificar al Mundial. El duelo se jugará a las 6:30 pm (hora peruana) y se transmitirá por las señales de Movistar Deportes y ATV.

Por su parte, Perú no podrá contar con Christian Ramos, Paolo Hurtado, André Carrillo, Christian Cueva y Jefferson Farfán.

Mientras que la albiceleste tendrá que prescindir de Sergio Aguero, quién sufrió un accidente en Holanda

Así se jugará el resto de la fecha 17 de las Eliminatorias:

Bolivia vs. Brasil (3:00 p.m.)

Venezuela vs. Uruguay (4:00 p.m.)

Chile vs. Ecuador (6:30 p.m.)

Colombia vs. Paraguay (6:30 p.m.)