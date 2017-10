Raúl Ruidíaz, atacante de la selección peruana, comprobó personalmente el temblor que genera la hinchada de Boca Juniors en la Bombonera, escenario del próximo Argentina-Perú por las Eliminatorias.

"Fue en el 2012, con la 'U' de Chile. Sampaoli puso el papelógrafo y comenzó a explicar", explica la 'Pulga' sobre su experiencia junto al actual seleccionador argentino en una entrevista para Domingo al Día.

En aquella ocasión, Ruidíaz comentaba con sus compañeros los rumores sobre el estadio xeneize cuando de pronto "empezó a temblar y tumbó la pancarta", reconoció el delantero nacional.

Sin embargo, descartó que el llamativo hecho sea perjudicial. "Al contrario, motiva más. La presión no va a ser para nosotros, estamos de visita, la presión va a ser para ellos", manifestó en alusión al siguiente reto bicolor.

Anécdota de Raúl Ruidíaz y Jorge Sampaoli en la Bombonera.

"Sea el escenario que sea, nosotros tenemos que ir con la mentalidad positiva. En el campo somos once contra once, no tenemos que tener miedo, respeto sí. Tenemos que jugar de igual a igual", añadió Raúl Ruidíaz tras un contundente mensaje: "Estoy convencido que llegamos al Mundial".