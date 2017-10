El encuentro entre la selección peruana y Argentina ha causado gran impacto en muchos hinchas. Hoy es el día clave. El partido es considerado como una final pues ambas escuadras quieren estar en Rusia 2018 y por ende sumar de a tres es una obligación.

Hinchas alentando a la selección peruana. (USI) Hinchas alentando a la selección peruana. (USI) Hinchas alentando a la selección peruana. (USI)

La realidad nos dice que la ‘bicolor’ en estos momentos se ubica en la cuarta casilla de las Eliminatorias; si bien en un comienzo el rendimiento no fue el deseado, el presente nos sonríe y un referente del fútbol peruano lo sabe muy bien.

Perú21 conversó con César Cueto, un ex futbolista que supo vestir la ‘blanquirroja’ con orgullo y esmero, logrando jugar dos mundiales (1978 y 1982), además de conseguir el título en la Copa América de 1975.

César Cueto César Cueto y Teófilo Cubillas. (Difusión) César Cueto

“La selección peruana ha ido de menos a más, ha ido creciendo, ha mantenido una regularidad. Los jugadores se han ido superando y han reaccionado a mitad de campaña”, comenzó diciendo el conocido ‘Poeta de la zurda’.

“Nos queda luchar hasta las últimas posibilidades, se ha llegado a un punto importante y ahora toca enfrentarlo”, sostuvo.

Al ser consultado si tiene ansiedad o nerviosismo por el vibrante duelo entre peruanos y argentinos, aseguró que hay ansiedad por escuchar el pitido inicial.

“Cada vez más aumenta la ilusión. Uno quiere que ya se juegue el partido. La realidad nos dice que será un encuentro duro, pero hay ansiedad por verlo, por sacar un resultado favorable. Esperemos que haya un juego bien planteado”.

“A pesar que en ocasiones no han estado los habituales titulares, los que han entrado lo han hecho bien y estamos en un buen momento”, expresó, resaltando que espera que esta oportunidad no sea la excepción pues no jugarán Christian Cueva, André Carrillo, Paolo Hurtado y Christian Ramos por suspensión.

"Si nuestro equipo sale bien planteado, jugando con inteligencia, podemos sacar un buen resultado”

“Los que han llegado (a esta instancia) son jugadores que han alternado en el proceso y han sabido consolidarse. Algunos juegan en Europa, tienen roce internacional y creo que ellos mantendrán su manera de jugar como equipo“, remarcó.

El también ídolo de Alianza Lima sabe que el rival no será para nada sencillo pues Lionel Messi estará defendiendo los colores de Argentina. Sin embargo, considera que el fútbol no depende de uno solo, sino del trabajo de once jugadores.

“Actualmente es el mejor del mundo, juega en Europa y te puede solucionar un partido, pero el fútbol se basa en conjunto y eso creo que es lo más importante de todo. Considero que si nuestro equipo sale bien planteado, jugando con inteligencia, podemos sacar un buen resultado”, explicó.

Selección peruana Paolo Guerrero controla el balón durante un entrenamiento general en las instalaciones de la Videna en Lima, Perú. Selección peruana

VIVAMOS EL HOY

“Creo que la competencia está bien, ellos se han enfrentado varias veces. Argentina y Colombia son selecciones poderosas, pero Perú siempre les ha hecho buenos partidos. La situación está para enfrentarla con seriedad”, señaló.

Sobre el posible regreso de Claudio Pizarro a la selección nacional en caso se clasifique a Rusia 2018, dijo lo siguiente.

“No nos vayamos tan lejos, vivamos el hoy. Estamos adelantando las cosas. Pareciera que ya estamos en Rusia y ya regresamos. Si (Claudio) Pizarro está jugando allá (en Alemania), tiene sus méritos. Que lo haga bien. Cuando llegue la oportunidad ya se verá si es convocado o no”, sentenció.