Oswaldo Ramírez, autor de los dos goles peruanos ante Argentina en La Bombonera, envió un mensaje a los integrantes de la actual selección peruana antes del desafío bicolor por la penúltima fecha de las Eliminatorias.

"Esto del campo es una excusa porque realmente los que juegan son los futbolistas. Ambas selecciones tendrán que enfrentarse en cualquier escenario. Sucede es que Argentina, con las grandes individualidades que tiene, pasa por un mal momento y su problema es que como equipo no funciona", señaló el popular 'Cachito' en radio 'Ovación'.

Como se recuerda, Perú visitará el próximo 5 de octubre el estadio Boca Juniors, escenario donde la blanquirroja empató 2-2 en 1969 y dejó fuera del Mundial México 70 a la representación albiceleste.

"Honestamente, no pensé que el equipo peruano iba a pelear la clasificación al Mundial por la forma que se fueron dando desde un principio", reconoció Oswaldo Ramírez. "Ahora hay que tener cabeza fría para estos momentos, no creer que ya estamos clasificados, nos faltan jugar dos partidos difíciles", sentenció el ex delantero nacional.