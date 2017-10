Perú vs. Argentina: 10 puntos clave para que nadie pregunte nada (ni moleste) durante el partido

Esta tarde la selección peruana juega el partido más importante de los últimos 20 años. Ante Argentina hoy no solo estarán los once jugadores titulares, todo un país –y no es una exageración- estará al pendiente de cada minuto de los noventa que se disputarán en el estadio La Bombonera de Buenos Aires.

La ansiedad porque llegue el partido es máxima. Ayer, entre cánticos, más de mil hinchas llegaron a la Videna y el aeropuerto para despedir al equipo. En Buenos Aires la llegada fue mayor: más de cinco mil peruanos hicieron sentir al cuadro de Gareca como en casa.

Es por eso que el partido de hoy será un evento nacional. Familias y amigos se reunirán frente a un televisor para soñar con la hazaña. Porque en este caso el fútbol sobrepasará a los gustos y juntará también a los que necesariamente no son seguidores de este deporte.Y porque este partido guarda detalles importantes, te dejamos una guía de 10 datos clave para conocer todo sobre el Argentina vs. Perú.



Guía rápida para entender todo sobre el Perú vs. Argentina





1. Solo quedan dos fechas para el fin de las Eliminatorias a Rusia 2018. Perú jugará hoy ante Argentina por la fecha 17 y contra Colombia (martes 10 de octubre) lo hará por la fecha 18. Es el fin de un proceso que comenzó hace tres años.

2. Es el partido más importante de Perú en 20 años. Desde las Eliminatorias a Francia 98 no llegábamos a las dos últimas fechas con opciones de clasificar a un Mundial. Ahí está la clave de tanta expectativa. A esto hay que sumarle que Perú solo ha ido a cuatro mundiales en toda su historia. Al Mundial de Uruguay 1930 (invitado) y a los de México 70, Argentina 78 y España 82.

3. En la actualidad Perú está cuarto en la tabla con 24 unidades, el mismo puntaje que Argentina, pero lo sobrepasa debido a que tiene una mejor diferencia de goles (el resultado de restar los goles anotados menos los recibidos). Ambos luchan por un cupo al Mundial y este partido es determinante para los dos.

Tabla de Eliminatorias a Rusia a falta de las dos últimas fechas.

4. El partido ante Argentina se jugará en el estadio de La Bombonera, uno de los recintos más temidos en todo el mundo. La albiceleste usualmente juega en el estadio Monumental, pero los directivos de ese país decidieron hacer el cambio para favorecerlos.

5. En total, en las Eliminatorias sudamericanas, se jugarán 5 partidos. Aparte del Perú Argentina, también se disputarán el Chile vs. Ecuador, Venezuela vs. Uruguay, Bolivia vs. Brasil y Colombia vs.Paraguay. Todos los resultados influyen en cómo le irá a Perú.

6. De estos 10 equipos, solo clasificarán directamente 4 al Mundial de Rusia. El que quede en el puesto 5 tendrá que ir a jugar un partido de repechaje (ida y vuelta) ante Nueva Zelanda.

7. El único clasificado hasta el momento es Brasil. Con 37 puntos es imposible que quede en sexto lugar. Luego, Uruguay (27), Colombia (26), Perú (24), Argentina (24), Chile (23), Paraguay (21) y Ecuador (20), pelean por quedar entre los cinco primeros.

8. El ganador de Perú vs. Argentina no estará clasificado al Mundial, pero sí aumentará enormemente sus posibilidades. De igual forma, el que pierda tampoco queda eliminado. Todo se definirá el próximo martes en la última fecha.

9. Todos los partidos se jugarán en simultáneo a las 6:30 pm. (hora de Perú). El árbitro del Perú vs. Argentina será Wilton Sampaio, un juez brasileño. Hay que recordar que los argentinos se oponían a esta decisión ya que Brasil es su rival futbolístico histórico.

Todos los partidos de la fecha 17 en Sudamerica. (hora de cada país)

10. En Perú no podrán jugar ante Argentina cuatro jugadores: Christian Cueva, André Carrillo, Paolo Hurtado y Christian Ramos. Los tres primeros por tener tarjetas amarillas acumuladas, mientras que el último, por ver la roja ante Ecuador, en el último partido.