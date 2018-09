Se despachó con todo. Joachim Löw , entrenador de Alemania , opinó sobre varios puntos relacionados a la selección peruana previo al duelo amistoso de este domingo. El campeón del mundo se animó a resaltar los valores del equipo nacional y a comentar la ausencia del capitán.

" Jefferson Farfán es un jugador al que conocemos muy bien en Alemania. Es muy rápido y por eso es peligroso en la ofensiva", dijo el entrenador previo al duelo amistoso.

Luego habló sobre el momento de Paolo Guerrero , que no fue considerado en los planes de Ricardo Gareca para que tenga más rodaje en su club, pero todo se vino abajo cuando le ratificaron la sanción impuesta por el TAS.

" Guerrero nuevamente no participa en estos partidos después del Mundial. No sé qué tendrá el entrenador en mente, pero, por ejemplo, Claudio Pizarro fue durante muchos años una gran parte de la selección, y ya se retiró. Cuando pienso en su edad, creo que fue una buena decisión porque el cuerpo sufre más por los viajes", mencionó en conferencia de prensa.

Indicó que el 'Depredador' tomó la mejor opción en descansar estas fechas, tal vez aduciendo que la edad ya no le juega a favor. "Para mí no es sorpresa que él no esté con su selección", señaló Löw.

Por último, destacó el nivel actual de la bicolor. " Tenemos el reto de ganar este partido contra Perú. Son muy bueno en los duelos y por eso son muy cotizados. Juegan muy agresivo. Es un equipo que tiene mucho aguante", finalizó el estratega.