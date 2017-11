A su llegada a nuestro país, la Premio Nobel de la Paz , Tawakkol Karman ofreció un mensaje de aliento a los futbolistas nacionales previos al partido Perú vs. Nueva Zelanda por el repechaje.

La reconocida activista, política y periodista yemení recibió además una camiseta peruana a manera de bienvenida al Perú. Agradecida y en medio de sonrisas, Karman gritó un "¡Arriba, Perú!" para el equipo de Gareca y para todos los hinchas peruanos.

De otro lado, el congresista, Richard Acuña Núñez, la distinguió hoy en el Congreso por su incansable labor para preservar pacíficamente los derechos de las mujeres, la democracia, la humanidad y luchar contra la corrupción y la injusticia.

Karman fue la primera mujer árabe en recibir un Nobel de la Paz en 2011. Actualmente dirige el movimiento “Mujeres periodistas sin cadenas”, que promueve la defensa de los derechos humanos, la libertad de opinión, expresión y los derechos democráticos. Es conocida como la 'Mujer de Hierro' o la 'Madre de la Revolución'.

También ha colaborado con medios de comunicación locales como Al-Thawra y el Yemen Times e internacionales como The Guardian, New York Times o World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA).