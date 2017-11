¡Le demuestran su cariño! Yoshimar Yotún recibió un sentido homenaje en el Callao . El centrocampista de la selección nacional fue agasajado por su familia y vecinos de su barrio en el distrito chalaco.

Todo ocurrió debido a que el deportista y los otros jugadores de la escuadra blanquirroja consiguieron la clasificación al Mundial Rusia 2018 tras vencer a Nueva Zelanda en el partido de repechaje del pasado miércoles.

Como se recuerda, Perú irá a una Copa del Mundo después de 36 años de ausencia. En conversación con Latina, Yotún mostró su alegría por el hecho, y no dudó en agradecerle a los organizadores del homenaje.

“Estoy muy emocionado de verdad porque toda esta gente me conoce de chiquito. Esto me llena de orgullo, por el cariño que me tienen”, expresó inicialmente.

“Después de mucho tiempo, ir al Mundial es una alegría bastante grande, y somos un grupo bastante unido, que siempre quiso llegar y lo conseguimos”, agregó.

Después de estas declaraciones, y por insistencia de los presentes, el seleccionado no dudó en mostrar sus mejores pasos en la celebración. Yotún bailó al ritmo de música criolla y recibió los aplausos de su familia y amigos.