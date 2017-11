Nunca pensó que fuera imposible. Ricardo Gareca charló extendido en la conferencia de prensa posterior a la clasificación de la selección peruana al Mundial Rusia 2018 .

Luego de la victoria peruana por 2 a 0 a Nueva Zelanda , el plantel fue homenajeado en el estadio Nacional y Gareca se dispuso a responder las preguntas de la prensa deportiva.

"Nueva Zelanda podía eliminarnos porque llegó a la misma instancia que nosotros y estaba en las mimas condiciones", dijo el 'Tigre' cuando le preguntaron sobre la posibilidad de poder haber quedado eliminados frente a los de Oceanía. "Soy una persona que cree en el trabajo, pero también en una dosis de suerte", recalcó con relación a sus creencias y sobre el triunfo.

"Lo que más nos iba a doler era defraudar a la gente", aceptó. Luego declaró sobre la importancia del '9' de Perú: "Paolo Guerrero es el capitán nuestro, es un emblema, es un ídolo". Pero no dejó de lado a los demás jugadores que pertenecieron a su proceso durante las Eliminatorias: "No me quiero olvidar de todos los muchachos que hoy no están en el grupo pero que aportaron algo".

También habló sobre lo que opina de los futbolistas nacionales. "El jugador peruano tiene que estar preparado por sobre todas las cosas", dijo. "Creo totalmente en el potencial del jugador peruano", aumentó. "Somos una selección que está para creer y tener los pies sobre la tierra"

"También ustedes (la prensa) tienen mucho que ver con el apoyo de la gente porque son los que informan", señaló la importancia de los periodistas. "Era una meta trazada (llegar al Mundial)", manifestó acerca de las opciones que consideraba antes de comenzar las Eliminatorias. "El comienzo de la Eliminatoria fue crítica", añadió.

"A pesar de no tener seguros los 3 puntos de Bolivia, todavía teníamos posibilidad de clasificar", continuó. "Yo me agarraba de los problemas de las otras selecciones y de lo claro que nosotros teníamos en nuestro juego". "El convencimiento más grande que tengo es el grupo que tengo". "Le doy valor a cada cosa que gano porque es tan difícil lograrlo", finalizó.

