La victoria nos llevó a lo más profundo de nuestras raíces. Muchos se sintieron más peruanos que nunca al ver a su selección de nuevo en un Mundial de fútbol. Otros, una generación entera, tenían la satisfacción de observar por primera vez a Perú clasificarse al certamen más importante del balompié.

Porque no todo es Lima , la Radio Peruana Unión de la Universidad Peruana Unión rindió homenaje a nuestras costumbres ancestrales al narrar el partido de Perú en la lengua nativa de los incas: en quechua.

En su espacio radial, transmitieron el segundo partido de repechaje que se jugó en el estadio Nacional. El primer gol de Farfán en el primer tiempo hizo estallas a los locutores, quienes no pararon de halagar a los jugadores peruanos por la hazaña que estaban consiguiendo.