El discurso de Ricardo Gareca a lo largo del proceso clasificatorio rumbo a Rusia 2018 , desde su presentación en el auditorio de la FPF hasta la última conferencia de prensa en el Nacional, refleja coherencia y prudencia.

"Hay que ponerse a trabajar. No puedo prometer absolutamente nada. Tengo las mismas intenciones del pueblo peruano", fue uno de los primeros anuncios del 'Flaco' ante la prensa nacional. Sin embargo, cumplió el deseo de todos: que la selección peruana regrese a la élite del fútbol

A continuación, compartimos las declaraciones de Ricardo Gareca durante su presentación como seleccionador de la bicolor, en marzo de 2015; palabras que se repitieron y cobraron razón con el paso del tiempo.

"Las posibilidades en la selección peruana están abiertas para todos los jugadores. No puedo manifestar que algún determinado jugador tenga las puertas cerradas", dijo.

"Voy a priorizar, por sobre todas las cosas, el beneficio de la selección. Dentro de lo que menciono, trataremos de buscar un equipo que sea representativo, que defina una idea de juego. Me gustaría que el juego esté de acorde a la historia del Perú. La disciplina la manejo yo. La única cabeza de todo esto soy yo", agregó.

Acotó que "si hay algo que sí me gustaría que tomemos consciencia es la representatividad de la camiseta peruana. El sentimiento que debe despertar estar al frente de una selección".

"Esencialmente, quiero que el jugador peruano crea en sus condiciones. Crea que vamos a hacer una selección competitiva. Estoy convencido, y los años de jugador y técnico, me han demostrado en la vida que no hay que temer a nadie. Cuando se encuentra un grupo unido, convencido de lo que quiere, nadie es menos que otros. Quiero, por sobre todas las cosas, el compromiso y convencimiento de que podemos. A partir de allí, conjuntamente con los jugadores, vamos a definir algo en lo futbolístico. Puede que lleguen colaboradores peruanos al comando técnico".

"Me gustaría acompañar a cambiar algo. No me considero que pueda cambiar algo. Sí que puedo formar parte de un cambio. Un cambio con un grupo que está dispuesto a creer que esto es lo mejor para la selección. Todos tenemos ego. Uno determinado. El ego es bueno, siempre y cuando se utilice bien. Colectivo. Es bueno sentirse importante, creerse alguien importante. Lo malo es vivir de eso y creer que los demás no lo son. Debemos tener un ego fuerte. Debemos saber que podemos. El jugador peruano tiene talento. No lo digo yo, esto es reconocido mundialmente. O por lo menos de Sudamérica. Si me preguntan que creo del jugador, es la técnica. Es muy bueno, genéticamente es muy bueno. Hay casos, como en todos los países, la alimentación y condición social ocupa un rol importante, lo tenemos que contemplar".