Christian Ramos , zaguero central de la selección peruana , analiza con emoción los próximos desafíos del equipo bicolor en Rusia 2018 .

Tras sentenciar el triunfo nacional en la revancha del repechaje con Nueva Zelanda , el defensor de Emelec se mentaliza en el próximo objetivo.

"Miré de reojo el primer bombo del Mundial e inmediatamente apagué mi celular porque me decía a mí mismo que con esos países no nos podía tocar. Pero estamos felices, ya estamos en la Copa del Mundo y hay tiempo para mejorar y llegar muy bien", reconoció la 'Sombra' a RPP.

"Esperamos pasar la fase de grupos, es una meta a corto plazo que todos nos vamos a poner. No vamos a ir a Rusia de vacaciones", aseguró el autor del segundo gol peruano sobre los 'All Whites' en el Nacional.

En el mismo diálogo, Christian Ramos también destacó la unión que existe en la blanquirroja. "El plantel es muy importante. He estado en distintos procesos y por ahí siempre eran once o catorce miembros, pero ahora somos 27. Esto es una familia y no tiene que cambiar para nada", sentenció.