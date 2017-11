Se codeó con la élite del fútbol. Alberto Rodríguez , el último capitán de la selección peruana en los duelos de repechaje, recordó en una entrevista para el programa dominical Punto Final de Latina experiencias con dos personalidades de peso en el deporte rey: Cristiano Ronaldo y José Mourinho .

El 'Mudo', que prometió asistir a Rusia 2018 , compartió el mismo representante que el astro portugués del Real Madrid y del polémico técnico del Manchester United. Gracias a ello pudo conocer a ambos en distintas oportunidades.

"Coincidíamos porque teníamos el mismo empresario (Jorge Mendes) y me fui a España porque había negociaciones con Atlético de Madrid que finalmente no se concretaron. Después nos fuimos a cenar y en el restaurante estaba esperando Cristiano Ronaldo. Yo pensé que no me conocía, pero cuando me saludó me dijo: "Hola Alberto", y yo me quedé sorprendido", confesó Rodríguez sobre Cristiano. Y además señaló que siempre hacía bromas y ambos se llevaron muy bien en aquella oportunidad.

También recordó un encuentro con el entrenador José Morinho. 'Mou', esa vez, le dijo algo que caló en el jugador de Universitario de Deportes : "Tú eres un gran jugador. Solo debes hacer que te sientan".