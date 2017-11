Perú en el Mundial: "Yo sé lo que significa volver a confiar en tu selección", dice un hincha chileno

No sé quién se creyó el cuento de que los chilenos querían ver perder a la selección peruana. Es cierto que a estas alturas los chilenos no quieren saber ni del Mundial ni de fútbol, probablemente, pero de allí a hacer campaña por el equipo contrario, definitivamente no. (Les moleste a algunos o no, el peruano se deja querer en mi país). Porque yo sé que para muchos peruanos esta victoria no significa solo romper una mala racha de 36 años, significa también una reivindicación -una inyección de optimismo, me dijo un colega- un decir "sí podemos: no todo está perdido".

Porque el fútbol en el Perú -en Argentina, en Brasil, en Chile también- no se trata solo de fútbol, o no todo lo que ocurre en el fútbol tiene que ver con los 90 minutos de un partido: anoche, antes de que empezara el encuentro, la gente en su mayoría vestía los colores de la selección y gritaba ¡Viva Perú! en la calle; del tiempo que llevo viviendo en Lima, que ya son casi cinco años, primera vez que veo a su gente tan contenta. Y esta mañana -como dicen en mi país- "la marraqueta estuvo más crujiente". Y eso es mucho decir en un país donde los problemas de la gente son tan urgentes y cotidianos... que esbozar una sonrisa, a veces, no es tan fácil.

Hincha 2 Foto: Geraldo Caso. Hincha 2

Por eso esta alegría venida del fútbol se agradece: la agradecen mis amigos hinchas peruanos, quienes más de una vez me comentaron el buen nivel que había alcanzado la selección chilena (cuando remataron 7-0 a México, por ejemplo) y yo les dije que la Roja primero -antes que ganar- había aprendido a perder. La agradecen también los peruanos que ya no confiaban y esperaban lo peor de su selección, porque ya habían perdido la esperanza. Yo entiendo lo que significa volver a confiar en tu selección, volver gritar sus goles y volver a sentir alegría por eso.

Los chilenos, mientras tanto, viven el luto de quedar fuera de Rusia 2018 en silencio. Y esta victoria peruana es como esa escena del Chavo cuando mira con la boca abierta a Kiko mientras se come su torta de jamón. Hoy nos toca perder, pero sin rencores ni nacionalismos. Como dice el periodista chileno, Aldo Schiappacasse, los peruanos "arremetieron desde el fondo y, sin darnos cuenta, nos celebran en nuestras narices, como es lógico que festejen después de tan larga ausencia". Hoy toca celebrar a los peruanos, y esperemos que mañana también.