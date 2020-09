[ACTUALIZACIÓN 21:45]La selección peruana y Colombia igualaron 1-1 este martes en partido amistoso jugado en el estadio Red Bull Arena de New Jersey (Estados Unidos) que sirvió de preparación a las eliminatorias mundialistas para Rusia-2018, celebradas en octubre.

Carlos Bacca abrió el marcador para Colombia a los 37 minutos y Jefferson Farfán empató de penal en el último suspiro (89) en el encuentro disputado con mucho calor en Harrison, Nueva Jersey ante 24.867 espectadores.

Perú venía de perder el pasado viernes ante Estados Unidos (1-2), mientras que los colombianos solo disputaron el partido de este martes en fecha FIFA y aprovecharon para tener una semana completa de entrenamientos.

Colombia, que decepcionó en la reciente Copa América Chile-2015, mostró por ratos atisbos del fútbol que tantos elogios le valió en el Mundial Brasil-2014 de la mano del técnico argentino José Pekerman y mereció más que un empate.

[NOTA ORIGINAL]Ten cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos. Eso aplicará este martes (7:00 p.m.) Perú cuando, a un mes de toparse por las Eliminatorias Rusia 2018, se mida ante Colombia en el estadio Red Bull Arena de New Jersey (EEUU). La 'Blanquirroja' irá con diez de once titulares (Guerrero no jugará), en tanto los 'cafeteros' tendrán solo seis de sus habituales titulares.

Han pasado dos meses y 17 días desde que ambas selecciones igualaron 0-0 en la Copa América, y para Perú el equipo es casi el mismo. "Nosotros tenemos un camino claro a seguir, en cuanto a Colombia, es una selección consolidada. Ha evolucionado", apuntó el entrenador Ricardo Gareca que optaría por no arriesgar a Paolo Guerrero – quien superó su lesión al tobillo – y mantendría a Daniel Chávez como eje de la ofensiva de la selección de Perú

Por ello, Ricardo Gareca presentaría en principio un equipo titular muy similar al que jugó el último viernes frente a Estados Unidos con la idea de consolidar al grupo, que obtuvo el tercer lugar en la Copa América que se jugó en Chile.

Por su parte, Colombia viene de igualar 1-1 ante los Red Bulls en un amistoso a puertas cerradas. "Hemos elegido un rival que está en un buen momento y eso fortalecerá", dijo el técnico José Pékerman.

Los laterales Camilo Zúñiga y Pablo Armero, los volantes Edwin Valencia (lesionado) y Juan Cuadrado, y el delantero Radamel Falcao no fueron llamados.

ALINEACIONES DEL PERÚ VS. COLOMBIA

Perú: Gallese; Advíncula, Zambrano, Ascues, Vargas; Ballón, Lobatón, Cueva, Carrillo, Farfán; Chávez.

Colombia: Ospina; Arias, Zapata, Murillo, Fabra; Sánchez, Cuéllar, Cardona, Rodríguez; Bacca y Gutiérrez.

Estadio: Red Bull Arena, Nueva Jersey.

Hora: Desde las 7:00 p.m. y será transmitido por CMD.