En una serie sumamente disputada, la selección peruana que está compitiendo en la Billie Jean King Cup perdió por 1-2 contra Argentina, complicando sus posibilidades de permanecer en el Grupo I Zona Americana, donde se encuentra ahora mismo. Las tenistas peruanas deberán salir a ganar contra Guatemala mañana sábado 15 de abril para así sostenerse en la copa mundial de tenis femenino.

Lo más rescatable es que Lucciana Pérez volvió a abrir la serie con una victoria. La raqueta nacional, de 17 años, ha ganado los 4 partidos en singles que disputó en la competición. La organización de la propia Billie Jean King Cup ha reconocido el gran rendimiento de la atleta nacional.

En la serie, Romina Ccuno no logró cerrar el encuentro que jugó contra Julia Riera, y así Argentina empató la llave. Horas más tarde, Anastasia Iamachkine y Lucciana Pérez no pudieron obtener el punto para Perú y cayeron por un doble 6-4 contra Julia Riera Guillermina Naya.

Se espera una victoria en la serie para Perú, teniendo en cuenta a su próximo rival, Guatemala, que no destaca en los rankings WTA ni ITF. No obstante, se debe respetar a los rivales y no subestimarlos pues la copa ha sido muy complicada para el país.