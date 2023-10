Con la selección siempre. El hincha no pierde la fe por la blanquirroja. Más allá del arranque de dudas en esta eliminatoria, la afición sigue confiando. No importa que al frente tengamos al campeón del mundo. Un 49% de peruanos cree que Perú no perderá esta noche ante la Argentina de Lionel Messi, según revela una encuesta de Ipsos para Perú21.

La muestra señala que un 10% cree en el triunfo ante los albicelestes, mientras un 39% apuesta por un empate. Quienes creen en la victoria argentina alcanzan un 49%

Con un punto en tres partidos, el equipo de Juan Reynoso la tiene más que complicada esta noche a partir de las nueve. Sin haber anotado un gol ni haber tenido un solo remate al arco en la presente eliminatoria, la selección tendrá al frente a los dirigidos por Lionel Scaloni, que no reciben un gol hace 10 meses y que solo han perdido uno de sus últimos 50 partidos.