El regreso de Paolo Guerrero a la actividad deportiva ha despertado la posibilidad de una renovación con su actual club, el Flamengo . Sin embargo, esta no le parece una buena idea para el periodista deportivo brasilero Fabio Sormani .

El periodista de Raio Fox (Radio Fox), de la cadena Fox Sports, se refirió sobre el peruano como un jugador que "no hace gol" y que además esta recibiendo demasiado pago por "no jugar".

"Si yo fuese la directiva, no le renovaría a Guerrero. A menos que quiera quedarse ganando mucho menos que ahora, porque él gana un salario por pegarle bien el balón, por ponerse la pelota debajo del brazo y llevar a su equipo a ser campeón y no lo está haciendo", refirió el periodista.

"Pero esa no es la realidad, la realidad es que es un jugador que no juega y cuando juega, no hace gol", agregó.

Sormani se dirigió a los dirigentes del Flamengo al manifestar que de renovarle el contrato a Paolo Guerrero, este debería ser por la "tercera parte de lo que gana ahora", en referencia a lo que pide el atacante peruano y que no lo ve reflejado en la cancha.