Chile quedó fuera del Mundial Rusia 2018 tras quedar sexto en la tabla de las Eliminatorias. Y Perú se ubicó en la quinta posición y logró acceder a la repesca. Todos sabemos cómo terminó la historia, con Perú clasificado a la Copa del Mundo.

Tras esta gran hazaña que trascendió en toda América Latina y que fue comentada en diversos medios internacionales se ha dado a conocer que el periodista chileno Fernando Solabarrieta —que pertenece a la cadena Foz Sports— indicó en su programa que siente envidia de la selección peruana.

"Fui un envidioso viendo el partido, sentí rabia. Hablando en serio ¿Cuánto más equipo es Perú que Chile? Hasta ahora no veo eso, en la tabla nos pasaron por diferencia de gol, pese a que nosotros hicimos una eliminatoria muy mala. Es increíble”, dijo Solabarrieta.

"No lo vo, con el muy mal cierre que hizo Chile, no lo vi. Y no es que Perú nos llevara 5 puntos de ventaja, no. Perú tenía los mismo malos 26 puntos que Chile. Por eso les digo, que cagada más grande la que se mandaron los chicos, ¿cómo este equipo (selección chilena) no llegó al Mundial? Es increíble".

Solabarrieta luego procedió a decir que "sin restarle mérito, Perú hizo lo que tenía que hacer. Nueva Zelanda era realmente un equipo muy mezquino, muy malo. De hecho, cualquier de los equipos de Sudamérica está para pasarlo por encima. No tiene nada".

El periodista indicó que "Perú termina clasificando en un lugar donde perfectamente pudo estar Chile".