Maximo Palma sorprendió a sus compañeros de Fox Sports tras hacer una pausa a su transmisión en vivo previa a la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Flamengo. El reportero, quien se encuentra en Lima para la cobertura del determinante encuentro, hizo un insólito pedido al la dirigencia del Real Garcilaso.

Aprovechando su tiempo en vivo, el periodista argentino, confeso hincha del cuadro cusqueño, pidió acompañar al equipo este domingo en el partido ante la 'U' en el Monumental.

“Me permiten salirme del libreto un momento. Si ustedes me permiten, me gustaría. Es un llamado a la solidaridad. Ustedes saben que yo aquí soy hincha del Real Garcilaso. El domingo juega con Universitario en el Monumental. Le quiero hacer un pedido al presidente del club, al capitán y al entrenador. Quiero salir a la cancha con los jugadores. Es lo único que le pido. Si yo lograra salir a la cancha con los jugadores, de la mano como mascotita, yo no molesto. Para mí, sería un sueño cumplido. Sería muy feliz. Aparecer en la foto. Salgo y me voy”, dijo.

Maxi Palma, periodista de Fox Sports, se declaró hincha de Real Garcilaso. (21/11/19)

Palma fue cautivado por los colores del Real Garcilaso cuando el conjunto disputó la Copa Libertadores 2013, torneo en el que llegó hasta cuartos de final.

HERRERA LE RESPONDIÓ

​Jhoel Herrera, jugador y referente del Garcilaso, respondió a Palma y le pidió ponerse en contacto.

El defensor, por intermedio de Twitter, también la agradeció por su apoyo al equipo durante

“Querido, Maxi. Coordino con los muchachos y vemos cómo hacemos. Mándame un DM. Yo por mi parte te garantizo la camiseta. Recordamos mucho tu apoyo en la Copa Libertadores cuando llegamos a cuartos de final. ¡Bienvenido al Perú, crack!”, escribió.

Querido Maxi ya coordinó con los muchachos cómo hacemos. Mándame un DM. Yo por mi parte te garantizo la camiseta. Recordamos mucho tu apoyo en la Copa Libertadores cuando llegamos a 4tos de Final.

Bienvenido al Perú Crack! https://t.co/jHaZ0jqx8K — jhoel herrera (@jhoelherrera) November 21, 2019