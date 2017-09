Periodista argentino arremete contra la albiceleste: "Por lo menos pidan perdón"

Argentina tuvo un duro tropiezo en la fecha doble por las Eliminatorias. La albiceleste solo pudo sumar 2 puntos, lo cual se ha prestado para una ola de críticas por parte de hinchas y periodistas.

Daniel Mollo, comentarista deportivo de Radio Cooperativa, criticó duramente a la selección argentina y exigió que pidan disculpas al país.

"¿Dónde están los jugadores que se ponían la camiseta y mataban? Como el más grande de todos. Lávense la boca antes de hablar de Maradona ¿Qué mie*** importa su vida privada? ¿Quién no tiene un pecado en la vida? Respeten a ese hombre que con la pierna hecha mier*** se ponía la camiseta y nos llenaba de orgullo", manifestó molesto Mollo.

Además, dejó en claro que no existe comparación con los anteriores jugadores de la albiceleste.

"¿Qué me viene a jod*** ahora con estos? Viajan en aviones de 52 estrellas ¿Por qué no me dejan de romper las pelot*** con los telefonitos? A ver qué jueguitos hacemos. A ver cuántas minas me escribieron. A ver cuántas me dieron like. Like las pelot***", siguió vociferando el comentarista.

Finalmente, Mollo exigió que pidan disculpas por su pésima entrega en la cancha.

“Por lo menos una sola cosa digan: perdón. No hablen con la prensa, los periodistas somos unos hijos de put*** porque mentimos, pero para toda la gente que pagó, que salió antes del trabajo, para los que no van a ir a la escuela mañana, salgan en cadena y pidan perdón, perdón y perdón porque no le ganamos a Venezuela“, precisó iracundo.