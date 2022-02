Los jugadores de Manchester City Jack Grealish, Kyle Walker y Riyad Mahrez se encuentran en el ojo de la tormenta luego que un usuario los captara en la entrada un bar el último domingo. Sin embargo, el entrenador de los ‘Ciudadanos’, Pep Guardiola, puso paño fríos al asunto.

Durante una conferencia de prensa en la previa del encuentro ante Brentford por la Premier League, el estratega español ironizó sobre la salida de sus dirigidos al local nocturno. “Estoy muy molesto porque no me invitaron y no me gusta. Los multaré”, señaló.

“La próxima vez, con suerte, me invitarán. El vídeo no muestra exactamente lo que pasó. Cenaron juntos, sobrios, disfrutando con sus compañeros y parte del personal del equipo”, añadió.

De la misma manera, el entrenador de Manchester City mencionó que los futbolistas se exponen al visitar lugares públicos porque los graban al instante. “Los jugadores saben que se arriesgan al salir porque hoy hay redes sociales, pero todos estuvieron perfectos”, añadió.

Guardiola sobre Julián Álvarez: “Estoy muy contento de tener a este talentoso jugador”

El entrenador del Manchester City fue consultado, hace algunos días, por el fichaje de Julián Álvarez que es uno de los mejores jugadores de Sudamérica que viene destacando temporada a temporada con camiseta de River Plate.

“Felicidades por el City, trabajan para estar en el presente pero por supuesto para el futuro. Es un jugador que podría con nosotros ahora, pero tenemos suficientes jugadores en la posición. No me gusta tener demasiados futbolistas en varias posiciones. Lo mejor es que se quede en River (Plate), donde se desenvolvió increíblemente bien con Marcelo Gallardo y sus compañeros”, comenzó diciendo el estratega español.

“Estoy muy contento de tener a este talentoso jugador para los próximos años. La próxima pretemporada estará con nosotros y veremos qué pasa”, añadió.