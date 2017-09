Pep Guardiola tras goleada al Liverpool: "Nos da confianza de cara a la Champions"

Confianza para el futuro. Pep Guardiola, estratega del Manchester City, reveló sus sensaciones tras la contundente victoria 5-0 en casa sobre Liverpool por la cuarta jornada de la Premier Legue.

"El City no ha sido capaz de ganar el Liverpool por mucho tiempo, pero hoy lo hemos hecho. Nos da confianza de cara a la Champions", reconoció el técnico español este sábado ante la prensa.

“A veces no es fácil jugar contra diez pero lo hemos hecho bien. El segundo gol nos ha ayudado”, añadió Guardiola sobre la superioridad numérica que favoreció al conjunto ciudadano en el compromiso.

“No hay intencionalidad de Mané, no ve a Ederson Moraes, pero le hace daño. Quizá no pueda jugar el próximo partido”, acotó sobre su arquero portugués, quien "no tiene ningún hueso roto" luego del desafortunado choque que sufrió durante el duelo. "¡Quizá está más guapo después de esto!", sentenció el popular Pep.

Cabe resaltar que Manchester City goleó al Liverpool con goles de Sergio Aguero (25'), Gabriel Jesús (45') (53') y Leroy Sane (77') (90').