Por su impecable juego, pudo haberse paseado por el club que hubiera querido. Sin embargo, Pelé , considerado para muchos como el mejor futbolista de la historia, prefirió hacer su carrera en Santos y equipos discretos.

En el libro de Brian Winter, titulado 'Pelé: porque el fútbol importa', donde realiza un homenaje al campeón del mundo con Brasil, se cuenta por qué nunca decidió migrar a gigantes como Real Madrid o AC Milan.

"Muchos de los mejores equipos de Europa, entre ellos el AC Milan y Real Madrid, me han hecho propuestas a lo largo de años, pero la prensa se volvía loca y nunca pensé jugar seriamente fuera de Brasil. Yo tenía mis razones: en pocas palabras, me encantaba el arroz con frijoles que hacía mi mamá, me sentía cómodo y feliz en mi país. Mi mamá y papá vivían a pocos metros de nuestra casa, la temperatura siempre era de 25 grados y la playa era estupenda", reveló Pelé, quien luego de brillar en Santos se fue a Cosmos de Estados Unidos.

El libro también cuenta pasajes ocultos de la vida del 'crack' brasileño, además de anécdotas en las Copas del Mundo Brasil 1954 y Suecia 1958, donde un joven Pelé hizo historia.

