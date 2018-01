Pedro Troglio: "Pido paciencia para los chicos y para todos"

Pedro Troglio , actual estratega de Universitario de Deportes , habló sobre sus dirigidos en la previa de la ‘Noche Crema’ y aseguró que la gente entiende todos los problemas que atraviesa la institución deportiva.

"Esto es empezar una nueva etapa juntos. Lo que necesito es formar a estos jugadores, a las apuradas pero noto un clima en la gente de entendimiento. Pido paciencia para los chicos y para todos, de este plantel se fueron 5 o 6 titulares fijos", señaló el técnico en diálogo con Gol Perú.

El entrenador ‘crema’ expresó también sobre el trabajo que vienen realizando en la pretemporada, destacando que los futbolistas de su plantel se sacrificarán por conseguir cosas positivas.

"En el armado de equipo, con chicos, el trabajo lleva tiempo y no es tan simple. Necesitamos la paciencia, la tranquilidad y el apoyo de la gente. A cambio en mis jugadores el sacrificio y la pelea no pueden faltar. Va a ser duro pero tengo fe que la vamos a pelear", aseveró.

Troglio no dudó en señalar que “hay una camiseta que defender” y, de acuerdo a sus palabras, más allá de que jueguen bien o mal lo que le interesa es que dejen todo en la cancha.

"La mejor manera de respetar a la gente no es jugando bien sino entrenando y sacrificándose en la cancha. No se puede nunca dejar de lado el sacrificio. Si me dan eso no me importan si juegan bien o mal. Me importa que dejen todo en la cancha y es lo que hay que hacer en honor a los hinchas", sentenció.