Pedro Troglio: "Gareca me escribió para decirme que no me vaya de Universitario"

Pedro Troglio , ex estratega de Universitario , destacó este lunes en una entrevista que Ricardo Gareca influyó para que continúe al mando del conjunto crema. Sin embargo, pese al respaldo del técnico de la selección peruana , tomó la determinación posteriormente.

"Fuimos a comer un par de veces, me escribió para decirme que no me vaya. Me dijo: 'Quédate a pelearla, no cometas la equivocación de irte' hace cinco o seis fechas atrás. En ese momento le dije que sí, pero después tomé la decisión de renunciar", reconoció el DT argentino en la última emisión del programa 'De fútbol se habla así' de DirecTV.

Asimismo, Troglio señaló que "5 o 6 puntos más" habrían definido su permanencia en el banquillo de la institución merengue.

"No quería irme. Había encontrado mi lugar en el mundo. La 'U' era mi casa. Estábamos muy cómodos. Pero creí que era el momento ideal de hacerlo para dejar una puerta abierta, para que me recuerden por las cosas buenas y no forzar algo y cerrarme las puertas", agregó el popular 'Rulo'.

Por otro lado, indicó que intentó convencer en reiteradas ocasiones a Alexi Gómez para que enderece su camino en el fútbol profesional. "He hablado más veces con Alexi Gómez que con mis hijos. Es el hijo más descarrilado que tuve", sentenció Pedro Troglio.