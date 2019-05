¿Pedro Troglio volverá al Perú? DT confiesa que tiene una "cuenta pendiente" con la 'U'

Enciende la polémica. Pedro Troglio , exentrenador de Universitario de Deportes , acabó su vínculo con Gimnasia Esgrima de La Plata, y se especula que pueda volver a Ate; sobre todo por el crítico momento crema. En conversación con RPP, dejó a todos los hinchas de la 'U' en suspenso.

Primero se refirió a la actualidad de los merengues, que han perdido tres partidos consecutivos y no gana hace cinco jornadas en la Liga 1.

"Son momentos difíciles que le pasa a todos los equipos y entrenadores, es complicado que un director técnico no pase por situaciones buenas y malas a lo largo de un torneo. El tema es recuperarse y salir adelante; hay un plantel y jugadores y está en la capacidad del entrenador de darle vuelta a esta historia", dijo el argentino que estuvo al mando de Universitario todo el 2017 e inicios del 2018.



"Universitario es un equipo que por momentos juega bien y otros no tanto, pero así es el fútbol, como entrenador las he vivido todas y entiendo lo que le pasa a Córdova. Es muy difícil dirigir a un equipo grande y a la 'U'. Allá no puedes tener un momento malo, tienes que estar rindiendo siempre y estar haciendo bien las cosas", agregó.

Por último, deslizó que podría regresar a Universitario de Deportes. Las ganas están, todo depende que reciba un llamado de la directiva crema.

"Cuando llegué a Perú pensé que iba a quedarme cinco años para dirigir, pero nos quitaron puntos, no pudimos contratar, al año siguiente se fueron todos, fue un año y medio peleando con todo el mundo y un extranjero peleando no cae bien. Ahora veo al club más tranquilo, que ha podido contratar y se pude armar. Me gustaría volver algún día; me abrieron las puertas, me trataron bárbaro y creo que tengo una cuenta pendiente", concluyó.

