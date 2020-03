Tenía al frente un televisor Hitachi de 14 pulgadas, a color y con transformador. Sentado en su habitación vio, con brillo en los ojos, el penal que anotó Julio César Uribe frente a Colombia, y que nos acercaba al mundial de España 82. Tenía 8 años de edad, cuando recortaba las imágenes sobre fútbol de los periódicos y revistas y las pegaba en hojas bond, en las que escribía a mano leyendas al lado de cada fotografía. Cuando se dio la clasificación, le compraron una lonchera celeste que tenía una imagen de la selección peruana, que metafóricamente se fue descascarando luego de la goleada que nos propinó Polonia, que fue el último partido de Perú en un mundial durante 36 años.

Su siguiente mundial fue como periodista. Ya no frente a un televisor, sino ante las cámaras, relatando la hazaña peruana desde la cancha del Estadio Nacional contra Nueva Zelanda. Hoy es un respetado periodista deportivo y catedrático, que empezó su carrera en el recordado programa noventero de TV Goles en acción. Actualmente, está en la conducción de los programas Al ángulo y Línea de tiempo, por la señal de Movistar Deportes.

Su memoria es fotográfica. Aún recuerda a un Alberto Beingolea, entonces conductor de Goles en acción, vestido de terno gris y corbata roja. Era el auditorio de la Universidad de Lima, donde estudió y actualmente enseña. Había terminado un conversatorio en torno al fútbol y el periodismo. Con 20 años de edad se acercó para preguntarle si en Canal 13 aceptaban practicantes. Beingolea le respondió que lo busque una de esas noches en el canal. Pedro García fue el mismo día, hace 27 años.

-¿Cuánto afecta la crisis por el coronavirus a nuestro fútbol peruano?

Habrá perjuicios económicos al no haber taquilla. Los clubes viven de la taquilla. Si ya son pobres, imagínate sin eso.

-Pobreza que también se traduce en lo deportivo: la goleada de River Plate a Binacional por 8 a 0. A propósito de ello, leí el comentario de un argentino en las redes sociales que decía lo siguiente: Gareca clasificó al mundial de Rusia a un fútbol totalmente amateur. ¿Coincides?

No. Tenemos un fútbol parcialmente amateur. Lo de Binacional no se pareció en nada a un equipo profesional. Ha sido una vergüenza el 8 a 0. ¿Cómo te sientes como peruano al ver a un equipo peruano perder en el Monumental con ellos riéndose y con jugadores nuestros cambiando camisetas con los jugadores rivales? Eso es amateur. Si me metiste ocho goles, lo último que quiero es algo de ti.

-Y, encima, tratándose de Reimond Manco.

Una persona significativa del equipo, que quizás es el que más gana. Me pareció increíble. Somos un fútbol parcialmente amateur.

-Sin embargo, volvimos a un mundial luego de 36 años y llegamos a la final de la Copa América tras 44 años. ¿Cómo se explica ello?

Gareca es un gran administrador de la escasez. Hay técnicos que son grandes en hacer mucho con poco. Aunque no es el caso de todos. Mourinho, con escasez en el Tottenham, no pudo hacer mucho, pero cuando le dieron el Madrid y el Inter de Milán, hizo grandes campañas. Es capo en abundancia, en administrar los grandes egos de jugadores con mucho talento y plata. Y Gareca sabe llegar al jugador, sobre todo al peruano, que a priori piensa que es menos que el resto.

-¿Hasta ahora existe esa mentalidad en el peruano?

Está cambiando el chip. El jugador peruano se sabe mundialista, tiene otra autoestima.

"Hay jugadores que no tienen en la cabeza la mentalidad del deportista, del crack". (Allen Quintana/GEC)

-Sin embargo, la indisciplina sigue siendo noticia, como el último caso de Jean Deza.

Yo pensé que Deza era un jugador seleccionable, pero para serlo tienes que ser futbolísticamente interesante –ni siquiera crack– y estar sano de la cabeza. Y Deza no está sano de la cabeza. Hay jugadores que no tienen en la cabeza la mentalidad del deportista, del crack. Y Deza está pensando como cualquier chico y no como uno que es profesional del fútbol.

-¿Nuestro fútbol parcialmente amateur podría clasificar a Qatar 2022?

Por supuesto. A ver, el Perú no tiene un universo de convocables muy grande. Pero los pocos convocables que tenemos son buenos. Los hemos visto en la Copa América. Los que van a jugar esta Eliminatoria son mejores que aquellos que ganaron la Eliminatoria para Rusia, sin duda. Paolo Guerrero está intacto; ‘Oreja’ Flores es mejor futbolista; Abram es titular en el fútbol argentino, en Vélez; Zambrano está en Boca Juniors, es un recontracrack. Tenemos mejor equipo.

-Lo que falta son delanteros.

Sí. No ha aparecido un delantero confiable. Hay jugadores que pintan, como Vilca de Municipal. Me gusta cómo juega Succar en la ‘U’, es un delantero que juega a lo paraguayo. Pero no tenemos un crack que digas ‘este nos dará de comer’.

-Pensando en la figura del coronavirus, ¿cuál es la enfermedad del fútbol peruano?

(Respira, se queda en silencio, mira al vacío). La falta de competencia. Los chicos que tienen talento mejoran jugando, desde que tienen 8 años de edad hasta que son profesionales. La falta de competencia los hace crecer más lento que, por ejemplo, los uruguayos.

-Cuando llegaste a Goles en acción en el 94, ¿ya estaba Daniel Peredo?

No, él llegó en el 96.

-A dos años de su fallecimiento, ¿cómo recuerdas hoy a tu amigo?

El dolor ha dado paso a un recuerdo divertido del amigo que se fue. Un recuerdo repleto de cariño, pero cuando lo evoco, suelo reírme porque recuerdo su esencia, que era de una personalidad divertida.

-Si entrara por esa puerta, ¿qué le dirías?

¿Y? Oye, huevón, ¿dónde estabas? (ríe).

AUTOFICHA

- “Mi nombre es Pedro Eloy García Corcuera, nací en Lima el 10 de mayo del 73, tengo 46 años. Estudié en La Inmaculada y luego Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima, y hoy dicto el curso Prensa Deportiva en la facultad en la que estudié. Desde joven trabajé”.

- “En Goles en acción estuve del 94 al 99. De ahí pasé por varios canales hasta llegar a Movistar en 2007, donde me encuentro hasta la fecha. Actualmente, estoy en los programas Al ángulo y Línea de tiempo. Y ahorita necesito un poco de tiempo para escribir mi libro”.

- “Quiero hacer un libro de crónicas. Tengo los temas, las vivencias y el tono literario (si cabe la palabra) que quiero darle, pero estoy avanzando menos de lo que quisiera. Actualmente, también soy padre de Sofía y Aurelia, que tienen siete meses y son sietemesinas; y soy esposo de Fátima”.