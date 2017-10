Pedro Gallese no teme viajar a Nueva Zelanda porque "en Segunda División viajé 18 horas en bus"

Confía en su organismo. El portero de la selección peruana,Pedro Gallese, no le teme a una posible descompensación debido al síndrome de cambio de horario cuando viaje a Nueva Zelanda para disputar el partido de repechaje para el cupo directo a Rusia 2018.

De acuerdo con sus declaraciones a la prensa de este miércoles, "no hay problema" con el largo viaje que deberá afrontar hasta Oceanía. ¿La razón? Él ha tenido trayectos más largos cuando jugaba en Segunda División.

"No hay problema con el viaje. He jugado en Segunda División y he viajado 18 horas en bus para jugar, así que no hay problema", manifestó Pedro Gallese.

Según el guardameta, el cuerpo médico "nos ha prohibido el café y otras cosas que te mantienen despierto en el viaje".

En relación al rendimiento futbolístico, Gallese comentó que el conjunto bicolor tiene que "seguir mostrando el fútbol que venimos haciendo en las últimas fechas" y que "hay que ser precavidos en las faltas, en el juego aéreo, no darle chance a eso y estar concentrado los noventa minutos".