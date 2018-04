Pedro Gallese reaccionó así tras enterarse que será padre por segunda vez [VIDEO]

Crece la familia. Pedro Gallese , arquero de la selección peruana , se salvó del descenso con Veracruz en México y se encuentra totalmente recuperado de la lesión de lo mantuvo alejado de los campos de juego. Sin embargo, tiene un motivo más importante para celebrar.

El portero nacional fue sorprendido este martes por su esposa, Claudia Diaz, quien anunció en de las redes sociales que serán padres por segunda vez tras el nacimiento de su primogénito, Piero Alonso.

A través de Instagram , la musa inspiradora del guardián principal del arco de la bicolor captó el preciso momento de la reacción de Pedro Gallese, que no ocultó su asombro por la emotiva noticia.

“El señor de nuevo me bendice con esta gran dicha de ser mamá y al parecer esta vez de una hermosa niña, pues le tengo harta confianza a los doctores que con Pierito en el mismo tiempo me dijeron que era un niño y le atinaron, en cualquier caso la felicidad de que un nuevo integrante está por llegar a mi familia nadie no las puede quitar. Desde ya te amo bebé hermos@ con todo mi corazón, tú y tu hermanito llenan nuestras vidas completamente”, destacó Claudia Diaz, quien adelantó que su próxima heredera se llamaría Catalina.