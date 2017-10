Pedro Gallese se queda en Lima hasta enfrentar a Nueva Zelanda

Quiere regresar a México con el cupo al mundial asegurado. Pedro Gallese confirmó que se quedará en Lima entrenando con miras al partido que la selección peruana sostendrá en noviembre por el repechaje al Mundial de Rusia 2018.

Como se conoce, a fines de agosto Pedro Gallese se lesionó. Los médicos de su club, el Veracruz de México, le diagnosticaron que tendría una recuperación de entre 3 a 4 meses, razón por la cual no lo inscribieron en el Torneo Clausura mexicano, que termina en diciembre.

Al recuperarse en menos de dos meses, el jugador quedó imposibilitado de jugar por su club, razón por la cual optó por quedarse en Lima y así concentrarse en la selección y los partidos ante Nueva Zelanda.

"Los doctores dijeron que entre 3 a 4 meses era mi recuperación, me recuperé antes y ahora solo me queda meterme en lo que es la selección", manifestó el portero este viernes en América Noticias.

He pedido permiso para quedarme, tratarme acá y estar al cien con la selección. Me dijeron (el Veracruz) que en enero me volvía a inscribir", contó el portero, titular con la selección peruana.

