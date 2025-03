EXCLUSIVA | Pedro Gallese: "A Óscar Ibáñez le va a ir bien en las Eliminatorias"

Suena el teléfono, contesto y, desde Estados Unidos, me dicen que existía la posibilidad de conversar con Pedro Gallese antes de su regreso a Perú para jugar las Eliminatorias. Acepto y le mando el link de la videollamada en la fecha y hora pactadas, nos saludamos y conversamos alrededor de 25 minutos. Y como cuando está bajo los tres palos, paró todos los disparos que le llegaron. El ‘1’ de la Selección Peruana habló hasta de su retiro.

Antes le iba bien a la Selección, pero a ti no en clubes y hoy es al revés

Yo estuve en Veracruz en un momento muy difícil (2018), era la primera vez que salía al extranjero; luego, en Alianza (2019), no comenzamos bien, pero llegamos a la final de la Liga 1. Hoy, en cambio, me está yendo muy bien en el Orlando City, mientras que, a la Selección Peruana, no.

¿El Pedro de hoy es mejor que el mundialista?

Yo me siento muy bien, he aprendido mucho y tengo más experiencia. Ahora no solamente es jugar fin de semana, sino prepararme bien, no solamente en los entrenamientos, sino tener una buena dieta y recuperación. Pasa el tiempo y uno se da cuenta de que eso es muy importante, cosa que, a veces, estando en la liga de Perú, uno es conformista, pero después, cuando sales al extranjero, chocas con la realidad.

Welcome to 🐙Pedro Gallese SHOW! Best GK in Orlando City History!

Best in #MLS 🎥 #orlandocity pic.twitter.com/TgtPjAahBt — Alonso El Inca (@alonso_inca) January 26, 2025

¿Y el fichaje de Messi chocó en la MLS?

Es algo muy bueno para todos, para la liga, los clubes y los futbolistas. Ahora hay mucha más pantalla. Personalmente, es muy importante enfrentar a uno de los mejores del mundo. Y yo creo que su llegada ha sido buena para todos.

En el último partido, le hiciste una tapada increíble...

Así como ellos estudian al arquero, nosotros a ellos. Nos hemos enfrentado muchas veces y tengo amigos (argentinos) en común, que seguro le contaron que ‘el arquero de Perú siempre achica abriéndose’, entonces —cuando lo volví a enfrentar— tomé mis precauciones. En ese momento, seguro él pensó que yo me iba a tirar, pero no. Lo esperé hasta el último y, cuando me la quiso pinchar, lo esperé parado.

¿Hablaste con él antes o después de eso?

En el túnel nos saludamos y nos deseamos suerte (en la previa). Yo siempre lo veo con respeto porque es uno de los mejores jugadores del mundo. Es bonito tenerlo al frente y enfrentarlo, aunque no tengamos mucha comunicación.

¿Repercutió allá el ‘U’ vs. Inter Miami?

Fue buenísimo que un equipo como Universitario invite al Inter de Miami. Aquí lo tomaron con tranquilidad, como un amistoso o una preparación, pero también con responsabilidad. Nosotros analizamos ese partido y otros que ellos hicieron (en su gira por América), porque (dos semanas después) también los enfrentamos.

¿Y, a Alianza en la Libertadores, lo estás viendo?

Claro. Yo no soy mucho de ver fútbol, pero siempre que juega Alianza, sobre todo este tipo de partidos internacionales, veo y aliento. Estoy muy contento con lo que ha logrado hasta ahora, ha hecho un trabajo fenomenal y que no es fácil. Aparte, le tocó equipos como Boca, que era candidato para salir campeón. Quiero felicitarlos por el gran trabajo que están haciendo.

👏🇵🇪💙 El camino de @ClubALoficial en la CONMEBOL #Libertadores 2025: así se clasificó desde la Fase 1.#GloriaEterna pic.twitter.com/WfzV7LMNzQ — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 12, 2025

¿Les tenías fe?

Vi los amistosos de Alianza Lima y que Boca Juniors no tenía un momento muy bueno, pero sigue siendo Boca. Obviamente, como hincha, siempre tengo fe en que ellos pueden ganar.

🎵🇵🇪 "@ClubALoficial, corazón...", así se festejó la clasificación a la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores 2025.#LaGranConquista pic.twitter.com/lQ353UGnks — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 12, 2025

¿Qué de distinto tiene este equipo?

Yo creo que el grupo se la está creyendo y el técnico se nota que es bueno, los está haciendo creer en ellos mismos. Ahora están saliendo a los partidos no solamente a participar, sino a ganar.

🎟️🏆 Los últimos cuatro boletos ya tienen dueño: se viene la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores. #GloriaEterna pic.twitter.com/hvN4G9em8v — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 14, 2025

Tus tres galácticos...

Me gusta mucho lo que está haciendo Kevin Quevedo, que es desequilibrante y rápido, siempre que está frente al arco define bien, tiene buena ubicación; la experiencia de Hernán Barcos, que ojalá se pueda recuperar; y Paolo Guerrero, que todos sabemos lo que él significa dentro del área; Eryc Castillo me gusta también. Han formado un equipo duro para esta Copa Libertadores.

¿Te gustaría estar ahí el próximo año?

Yo tengo contrato hasta diciembre con el Orlando City y no sé qué es lo que pueda pasar. Siempre uno, como hincha, quiere jugar por su club, pero la realidad es otra.

¿A cuál de los 6 aliancistas convocados ves como titular?

Hemos recuperado bastante a (Miguel) Trauco; Renzo Garcés, con quien compartimos de chicos en la San Martín, y hoy pasa por un gran momento y se está entendiendo muy bien con Carlos Zambrano.

¿Y Quevedo, Garcés, Noriega?

A (Erick) Noriega lo estamos viendo en una posición diferente. Cuando lo convocaban a la selección, siempre lo veía de central, pero hoy está de volante y lo está haciendo muy bien. Me sorprendió: tiene un gran recorrido y pase.

¿Tapia y Aquino estarán preocupados?

Creo que no hay titulares ahora en la selección. Renato Tapia y Pedro Aquino son muy buenos y sé que también están pensando en que vienen Erick Noriega y otros jugadores que quieren comerse el mundo. Pero ellos —seguro— también están entrenándose.

¿Qué le aportará de diferente Ibáñez a la selección?

Con Óscar Ibáñez, hablé hace como dos semanas. Yo lo conozco desde las Eliminatorias pasadas, y es muy tranquilo, muy sereno, transmite la trayectoria que tiene. Nunca lo he tenido como DT, pero yo creo que va a hacer un gran trabajo y él también está con muchas ganas de ganar.

¿Con cuántos puntos te ves a fines de marzo?

Perú necesita 6 puntos para meterse a la pelea, para salir de donde estamos ahora (10.°). No hay más margen de error. Nosotros lo sabemos: son partidos contra rivales directos (Bolivia, 7°, y Venezuela, 8°) y debemos de salir a ganar.

Y fuera del fútbol, me comentaron que estás expandiendo tus horizontes...

Soy imagen de la Inmobiliaria Flamencos e, incluso, tengo un par de terrenos ahí. Es una buena oportunidad para poder invertir. Lo revisé con mi familia, mi hermano y mi socio, con quien también tengo una empresa. Estamos tratando de animar a la gente, porque creo que es algo muy bueno para quien quiere invertir.

Asegurando tu futuro...

Claro. No siempre voy a jugar fútbol. A los 39 o 40, todo se puede acabar y, para eso, se tiene que comenzar a invertir.

¿También se viene tu centro comercial?

(Risas). Primero voy a ir de a pocos. Creo que invertir en condominios es un buen comienzo.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: