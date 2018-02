Julio Segura, médico de la selección peruana, se pronunció sobre la lesión a la rodilla derecha que Pedro Gallese sufrió el fin de semana pasado.

En conversación con ' RPP Noticias', el doctor de la blanquirroja aseguró que, pese a la ruptura del cuerno anterior del menisco medial, la situación del arquero no sería de mayor gravedad.

"Conversé con Pedro y me contó detalles sobre su lesión y esperaba que no sea nada grave. Igual dialogamos con el médico del club y me aseguró básicamente que se le sacaría una resonancia magnética para descartar una lesión de ligamentos. Por ello, no me gustaría adelantar opinión antes de conocer los resultados de la prueba que fue sometido", manifestó

Como se recuerda, Juan José Pérez, jefe del cuerpo médico de Tiburones Rojos de Veracruz, reveló que Gallese tendrá que ser sometido a cirugía en los próximos días y estará fuera de acción de cuatro a seis semanas

LOS OTROS LESIONADOS

Además, Segura se refirió a las lesiones de Alberto Rodríguez y Aldo Corzo, otros seleccionados que se encuentran de baja.

"Alberto se encuentra en proceso de rehabilitación, luego de sufrir un desgarro, y en su club están llevando el tema paso a paso, no están apurando las cosas", indicó.

Sobre Corzo, el médico de la blanquirroja dijo lo siguiente: "Más allá que ya esté recuperado de la intervención quirúrgica a la que fue sometido, dependerá de su entrenador si lo hace jugar o no en el Clásico, tomando en cuenta el tema físico, pero ese es un detalles que no puedo opinar".