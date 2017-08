A levantarse. Pedro Gallese retornó a Veracruz tras ser sometido a una intervención quirúrgica por la lesión que sufrió en el dedo índice de la mano derecha, durante la visita de su equipo a Pachuca por la Liga MX.

El arquero de la selección peruana acudió a las instalaciones de los 'Tiburones Rojos' para ser analizado por Juan José Pérez, galeno encargado del departamento médico del club mexicano.

"En dos semanas ya tengo que hacer movimientos con la mano y, más o menos, entre dos meses ya estaría para jugar", manifestó Pedro Gallese este jueves en comunicación con la prensa azteca.

"Dentro de todo lo malo, la noticia buena fue que no hubo fractura. Solo me luxe el dedo índice, ya me operaron y ahora solo hay que tener paciencia para recuperarme", acotó el portero nacional.

Gallese abandonará la defensa de los 'escualos' y será baja en la 'blanquirroja' para el reinicio de las Eliminatorias, situación que altera sus planes, mas no lo desmotiva. "Por algo pasan las cosas", sentenció.