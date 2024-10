Pedro Gallese critica al árbitro Esteban Ostojich: "Cobraba cada falta a favor de Brasil"

Pedro Gallese no podrá estar presente en el próximo partido de la Selección Peruana ante Chile, debido a que fue amonestado por el árbitro Esteban Ostojich durante el encuentro ante Brasil, y criticó duramente la decisión del réferi uruguayo.

“Nos corta un contraataque a favor nuestro y voy a reclamarle porque estaba marcando muchas faltitas para Brasil. De repente, me muestra la amarilla”, explicó el guardameta.

El arquero expresó su frustración porque, según él, en ningún momento le faltó el respeto al juez. "Le dije: ‘¿En qué momento te he faltado el respeto? ¿Te he hablado mal?’ Pero igual me saca la amarilla y eso me condiciona para el próximo partido porque ya tenía una previa. Cobraba cada falta a favor de ellos", señaló.

Pese a su ausencia en el 'Clásico del Pacífico', Gallese mostró su preocupación por el próximo encuentro ante los dirigidos por Ricardo Gareca en Lima.

“Chile es un rival directo, más allá de que estemos coleros. En casa tenemos que sumar de a tres”, afirmó, refiriéndose a la urgencia de ganar puntos para mantener vivas las aspiraciones de clasificación al Mundial 2026.

🎙️Pedro Gallese: "Duele perder de esta manera, especialmente después de haber jugado un gran partido contra Uruguay y venir con mucha ilusión. Sin embargo, este resultado no nos va a hundir. El grupo tiene muchas ganas de salir adelante. Creo que al árbitro le faltó más… pic.twitter.com/SlfF37EQAh — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 16, 2024

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA: recibe por correo o por WhatsApp nuestro periódico digital enriquecido ¡Conoce nuestros planes!

VIDEO RECOMENDADO: