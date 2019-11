A diferencia de su aún esposa Claudia Díaz, el arquero Pedro Gallese no ha borrado las fotos que tiene junto a ella y sus pequeños hijos en Instagram. En las instantáneas se puede observar al futbolista en el día de su matrimonio, el nacimiento de su segunda hija y una tierna imagen viendo el atardecer con su cónyuge.

Tras el ampay al guardameta peruano, saliendo de un hotel con una joven llamada Lucero Jara, Claudia Díaz decidió no solo anunciar el rompimiento de su matrimonio sino eliminar todas las fotografías que tenía al lado de él. Magaly Medina, la periodista que lanzó el ‘ampay’, felicitó a la esposa de Gallese por estas acciones.

Pedro Gallese y Claudia Díaz

ESCANDALOSO ‘AMPAY’

En las imágenes, se ve a Pedro Gallese al lado de la joven identificada como Lucero Jara, de 21 años e hija del alcalde de La Perla, Aníbal Jara, y fanática del fútbol y de la selección. Ambos se lucen a la salida de un hotel en San Miguel a altas horas de la noche.

Lucero Jara, protagonista del ampay de Pedro Gallese (TROME)

Magaly Medina, por su parte, contó que Pedro Gallese envió una carta notarial para impedir la difusión del ‘ampay’. “Lamento que me haya mandado una carta notarial para no difundir las imágenes. Si ustedes no saben cuidar su vida privada, no me lo pidan a mí, no me pidan que alcahuete”, precisó.

LO COMPARAN CON CHRISTIAN

En redes sociales, el arquero ha sido blanco de cuestionamientos e incluso ha sido comparado con el cumbiambero Christian Domínguez por infiel. “Te me caíste ahora no sé quien es peor Christian Domínguez, Pedro loli o Gallese”, “¡Qué decepción, destruiste tu familia por una calentura... qué mal!”, “Todo lo que hace la plata , se te sube a la cabeza y uno se cree intocable”, fueron algunos comentarios contra el arquero.

Claudia Díaz eliminó fotos con Pedro Gallese y cambió su usuario en instagram tas 'ampay'