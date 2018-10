El arco tiene que ser suyo. Pedro Gallese no llegaría a Argentina para ser un turista más. El arquero de la selección peruana planea quedarse y ser el dueño de los tres palos en el club Boca Juniors .

Para cumplir con su cometido, Gallese tendría que ganarle el duelo a Agustín Rossi, titular en el equipo de Guillermo Barros Schelotto. El portero nacional está cerca de llegar al cuadro de Buenos Aires, solo faltaría el visto bueno del 'Mellizo', según indicó el agente del ex Juan Aurich.

"Y o estaría encantado de llegar a Boca y de pelear el puesto con quien esté. Mi representante me dijo que sería por unos meses y no sé más porque él está viendo la negociación. También depende de que el club le gane a Cruzeiro por cuartos de la Copa Libertadores", dijo el futbolista para la cadena internacional de FOX Sports.



Al 'Pulpo' también le consultaron si conocía al club 'Xeneize', si es que le ha pedido al profesor Ricardo Gareca que le hable de él. Pero Gallese no necesita que le cuenten sobre uno de los equipos más importantes del mundo.

"La verdad que no. En fecha FIFA quizás lo haga, pero uno sabe lo que es este cuadro y muchas referencias no necesita. Me motiva mi posible llegada. Su hinchada presiona mucho", aseguró Pedro Gallese.

TE PUEDE INTERESAR: