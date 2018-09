El volante Pedro Aquino fue el mejor jugador peruano en el encuentro que se perdió contra Holanda. Ante ello, el futbolista reconoció que la 'Blanquirroja' debe mejorar en varios aspectos.

"Nos hemos enfrentado a un equipo fuerte, que se hace muy fuerte en su cancha. Sabíamos lo importante que iba a ser ganar este partido, pero que tenemos que mejorar en algunos detalles", dijo Aquino a Movistar Deportes.

El mediocampista peruano también agregó: "No hicimos nuestro juego, que es jugar al fútbol. La perdíamos muy rápido, pero son detalles que se tienen que mejorar y trabajar. Era una Holanda que salía a presionar adelante y ahí es donde nos costaba un poco. Contra Alemania será otro partido".

En otro momento, Pedro Aquino sostuvo que se encuentra muy feliz por anotar su primer gol con la selección peruana.

"Me siento muy feliz el gol. Me hubiese gustado anotar y ganar el partido. Pero me voy tranquilo por anotar mi primer gol con la selección peruana”, manifestó.

Perú se enfrentará este domingo en un partido amistoso contra Alemania en el Estadio Rhein-Neckar-Arena.

