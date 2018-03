José el 'Patrón' Velásquez no tuvo problemas para acusar con nombres y apellidos a los futbolistas y dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que se habrían "vendido" para perder ante la selección de Argentina en el Mundial de 1978.

En entrevista con Trome, el ex integrante de la blanquirroja que disputó aquella Copa del Mundo en tierras albicelestes, brindó nombres a pesar de no tener pruebas fehacientes que comprueben sus afirmaciones.

"Es una realidad que los dirigentes se vendieron y muchos han investigado, hay hasta libros escritos. Que no tenga pruebas, no quiere decir que no haya pasado. Y seis jugadores también se vendieron", declaró Velásquez.

El también comentarista deportivo se animó a afirmar que solo puede "nombrar a cuatro, porque hay otros dos que son famosos y les puedo dañar sus carreras".

Los jugadores y dirigentes que nombró 'El patrón' son los siguientes: "Rodolfo Manzo, Raúl Gorriti, Juan José Muñante y Ramón Quiroga".

SIEMPRE HA DESMENTIDO

No es la primera vez que Ramón Quiroga , otrora portero (de raíces argentinas), de la selección peruana es acusado de estas afirmaciones.

En una pasada entrevista que brindó el guardameta en octubre de 1998 al diario argentino La Nación , Quiroga atribuyó el 6-0 al árbitro y no a los miembros del equipo peruano o de la FPF.

"Pienso que el árbitro de aquel partido (Robert Wurtz) estaba retocado . Y el línea también (Sergio Gonella). Argentina nos hizo dos goles en offside, uno de Luque y otro de Tarantini o no sé quién. Creo que estaban adelantados... Creo", señaló.

"¿Por qué queríamos que no atajara Quiroga? Era argentino y lo iban a abordar, amenazar y queríamos protegerlo de alguna manera. Seis jugadores nos reunimos para decirle al técnico Marcos Calderón que no atajara Ramón Quiroga y aceptó. Al día siguiente, lo primero que hace, es ponerlo. ¿Qué puedes pensar? ¿Se vendió o no?", agregó José Velásquez.