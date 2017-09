'Patrón' Velásquez sobre Argentina: “Van a coimear al árbitro”

El partido entre Perú y Argentina será uno de los más decisivos para definir a los clasificados al Mundial Rusia 2018. José 'Patrón' Velásquez, ex jugador de la selección peruana, disputó varios partidos ante la albiceleste y está seguro que harán de todo para ganar.

"Debemos tener cuidado, sobre todo el día que lleguemos allá. No podemos probar nada en donde nos hospede­mos, porque las artimañas de los argen­tinos son de las peores. No nos dejarán dormir la noche anterior y más cosas. Estoy seguro de que van a coimear al ár­bitro ya que necesitan ganar sí o sí para clasificar directo y no ir al repechaje, que les sería más difícil", señaló Velásquez a Exitosa.

Además, el ex futbolista aseguró que el escenario del encuentro no tendrán mayo influencia en el resultado.

"Eso es puro cuento, hermano. Hay que poner huevos y punto, nada tiene que ver el estadio. Mi generación jugó muchas ve­ces en condiciones peores. Hay que olvi­darnos del público y que esté presente la fortaleza mental de estos chicos", precisó.