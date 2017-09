Ya se vienen viviendo los ánimos del partido entre Perú y Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018. El encuentro tiene historia y la prensa argentina lo sabe. Por esta razón, José 'Patrón' Velásquez, ex seleccionado peruano, fue entrevistado en el programa 'Estudio Fútbol' de TyC Sport.

El ex futbolista revivió el polémico partido del Mundial Argentina 1978, en la que el cuadro albiceleste goleó 6-0 a la bicolor —resultado que necesitaba para seguir en competencia—y reveló detalles de los momentos previos a este.

"Yo lo que digo no tengo las pruebas, han pasado tantos años... Viene desde Argentina 78 donde necesitaban hacer 4 e hicieron 6 goles, pero hubo malversación a nivel dirigencial, y comando técnico. Teníamos un jugador Quiroga, argentino, nos reunimos con el entrenador Marcos Calderón para que no ataje él porque era argentino, quedamos de acuerdo y al día siguiente lo pone, uno que puede pensar, tenía que tapar Otorino Sartor, a mí me saca a los 10 minutos del segundo tiempo cuando estaba 2-0, entró Gorriti y llegó el tercero, cuarto, quinto y sexto gol", señaló Velásquez.



Como se recuerda, el ex mediocampista también fue protagonista del partido por la clasificación al Mundial México 1986, e indicó que la selección argentina siempre ha utilizado artimañas para ganar.

"En el 85 fue bien claro que (Julián) Camino salió a lesionar a (Franco) Navarro antes de los 5', eso es matar o morir, el campo mojado y nunca vimos una lluvia que caía. Cuando empatamos 2-2 entró un montón de gente al campo, demoramos como 8 minutos ¿dónde estaba el árbitro?", manifestó.

El 'Patrón' continuó resaltando que el combinado argentino no escatimará en utilizar cualquier recurso para quedarse con el triunfo.

"Hay costumbre de eso, se pusieron mentholatum para que nos sobemos los ojos y nos arda. Estoy de acuerdo en que lo de (Luis) Reyna fue ilegal, no dejó jugar a (Diego) Maradona, fue desleal. No hay pruebas, pero saben que es cierto. Estoy convencido de que algo van a hacer para contrarrestar ese enfrentamiento. No creo que lleguen al extremos de envenenar, pero sí que estén descompuestos. Manifiesto lo que he visto porque he jugado esos partidos. Ojalá que no suceda algo anormal", precisó.