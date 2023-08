El ‘crack’ peruano, de 32 años, dejará el Al-Hilal FC por el Al-Qadisiya, de la segunda división de Arabia Saudita. Le habrían ofrecido un contrato de dos años, y un salario de 6 millones de euros por temporada, sumado a una indemnización de 2 millones. El volante cambia de rumbo, luego de cinco años y nueve títulos: tres ligas y una Copa de Arabia Saudita, dos Supercopas locales y dos AFC Champions League (2019 y 2021).

‘La culebra’ había sido directo, en ocasiones anteriores, con respecto a sus motivaciones económicas. Es más, no fichó por el Al-Hilal por razones propiamente futbolísticas, eso se sabe hace tiempo. Sin embargo, la noticia no debe haber sido muy bien recibida en la Videna, pues la selección no cuenta con un futbolista de sus características internacionalmente consolidado, jugando al menos en una liga competitiva. Un nuevo dolor de cabeza para el ‘Cabezón’.