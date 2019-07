Pase entre líneas: ‘Pensá’: Como en la vida, el fútbol te da revanchas

Hemos eliminado a Uruguay y hemos clasificado a semifinales de la Copa América. Hemos dejado atrás a uno de los favoritos del torneo. Hemos avanzado después de haber caído aparatosamente ante Brasil. Hemos recuperado un poco la memoria pero sobre todo, hemos pensado.



Eran épocas de eliminatorias y empezamos a ver más cercana a la lejana Rusia. Perú comenzaba a levantar la cabeza en el segundo tramo y Ricardo Gareca se convertía en una celebridad. Las cámaras lo captaban, como siempre, dando indicaciones al equipo pero esta vez un gesto quedó grabado en el tiempo. El famoso ‘pensá’ llevándose los dedos a la cien. De aquel episodio se hicieron memes, bromas y hasta souvenirs.



El último sábado, nos enfrentamos a los ‘charrúas’ en un partido complicado de cuartos de final, instancia del torneo continental donde la cancha quema más. En ese encuentro, el equipo, que fue en formación el mismo de siempre salvo contadas excepciones, ha podido recuperar parte de su juego e ímpetu. Pero además, desarrolló el partido pensando, como si aquella frase del ‘Tigre’ se la hubiesen puesto en una grabadora toda la noche como canción de cuna.



El fútbol como juego dentro del campo es una convergencia de muchos factores que van desde lo técnico y táctico, pasando por lo físico, hasta lo mental. Cuando falla uno, quizá el otro pueda sostener. Llegar al equilibrio es complicado, pero no imposible.



"¡NO TE RINDAS!": Gallese y su poderosa reflexión tras convertirse en la figura del Perú vs. Uruguay Pedro Gallese le atajó el penal a Luis Suárez en la tanda de los doce pasos. (AFP)

La selección peruana aún no encuentra su mejor versión pero eso no le quita mérito a la clase avanzada de resiliencia que nos dieron aquel día. La capacidad de levantarse ante la adversidad y buscar una revancha. Porque, como en la vida, el fútbol siempre te da la posibilidad de ser mejor cada día. Si te caes, te lavas la cara y te levantas.



Perú no salió a esconderse, no buscó los penales desde el primer momento, propuso en cuanto pudo, repito, aun no siendo los más precisos o los de antes. Sin embargo fue inteligente, avanzó y retrocedió. Esperó y atacó cuando lo necesitó.



Después de lo logrado, las revanchas continúan. No toca enfrentarnos a Chile en un 'Clásico del Pacífico'. Esto, cuatro años después de un partido que muchos han querido olvidar, en donde perdimos 2 a 1 y se produjo la innecesaria expulsión de Zambrano. De aquel encuentro se mantienen ocho jugadores como son Paolo Guerrero, André Carillo, Yosimar Yotún, Luis Advíncula, Josepmir Balloón, Christian Cueva, Pedro Gallese y el propio ‘León’.



Pensemos nuevamente antes, durante y después del partido. Busquemos ser mejores que aquella vez. Nuestro mejor central de la competencia, Zambrano, tendrá la oportunidad de ser mejor como la tuvo Gallese contra Uruguay, que su respuesta sea igual. Como diría Gareca: ¡pensemos más!