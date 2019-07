Pase entre líneas: El otro legado de los Juegos Panamericanos

La semana que pasó empezamos a vivir lo que para muchos era un sueño y para algunos otros, increíblemente, una pérdida de tiempo. Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 , iniciaron su desarrollo en nuestro país. Realmente ha sido un logro para todos los peruanos del que nos sentiremos sumamente orgullosos por mucho tiempo.

Antes del inicio de esta gran cita deportiva, se habló de su importancia y lo trascendental que podría ser para nuestro país por su legado. El gran legado en infraestructura para el deporte nacional está casi contabilizado y evidentemente expuesto en cada una de las sedes en donde se desarrollan diferentes disciplinas deportivas. Sin embargo, existe otro legado aparte que no se puede contabilizar pero que se puede sentir en la sociedad.

Hasta el momento en que escribo esta columna, Perú cuenta con 5 medallas de oro. ¿Se imaginan cada niño que esta soñando con ser el próximo Pacheco o Elías? O, ¿cada niña que quiere ser la próxima Tejada?.

Además, estuve en el debut de la selección peruana de fútbol femenino en el Estadio San Marcos, el mismo que estaba lleno. Dos barras oficiales apoyando a nuestras chicas. No puedo imaginar lo que habrán sentido cada una de ellas porque esto es algo que probablemente nunca les había pasado.

A todo ello, sumémosle que competir por el Perú hoy tiene otro significado. El ímpetu y la garra predominan en cada presentación más allá del resultado. Estoy segura que estos juegos intensificarán esa sensación de pertenencia. Además de que generarán mayor identidad en quienes somos el apoyo colectivo de cada deportista.

Es innegable todo lo positivo que trae consigo Lima 2019 para nuestro país. Quizá no sea casualidad que su inicio coincida con nuestra celebración de Fiesta Patrias. Quizá es mejor de lo que podemos ver. En cada desafío podemos encontrar una oportunidad para seguir creciendo. Bueno, en este caso no solo es una, sino varias que no debemos dejar pasar.