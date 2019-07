Pase entre líneas: Confía, reencuéntrate y crece, como Gareca con la blanquirroja

Confiar muchas veces es complicado, más aun como lo hace Ricardo Gareca con su selección. Con la nuestra. Esta Copa América, empezando por las Eliminatorias Rusia 2018 y un largo camino con victorias y derrotas, ha sido una clase de confianza. La selección peruana, cuando nadie lo creía, llegó a disputar la final del torneo continental, contra el anfritrión-favorito, en el Maracaná y después de habernos encajado cinco pepas en un primer partido anormal.



Esto me lleva a pensar que detrás de un análisis técnico deportivo, este equipo -que es de todos- confía en sí mismo. Sobre todo en el colectivo que muestra, con el que se hace más grande ante cualquier rival. Jugamos bien en conjunto y siendo solidarios. Puedo leer entre líneas el mensaje: la confianza es el inicio de un largo camino con caídas, pero en el que jamás perderás. Siempre hay algo que ganar.



Reencontrándonos con nuestra identidad futbolística



Conversaba con Euzebio Acasuzo, exseleccionado peruano y ganador de la Copa América 1975. También, con un hincha que vio muchas generaciones disfrutando de victorias y pasando el mal sabor de las derrotas: mi padre. Ambos coincidían en que Perú continúa en la senda de recuperación de nuestra identidad futbolística. Transiciones, velocidad y precisión. El famoso ‘Tiki Taka’ y su sazonador. A eso, sumémosle identificación con el equipo y unión. Un mezcla efectiva pero que tampoco es infalible para aquellos inconformes.



Aprovecha el contexto y crece



Ya lo había dicho antes, nuestra clasificación a Rusia 2018 nos hizo visibles nuevamente en el fútbol mundial, aunque no tanto como quisiéramos. El contexto fue totalmente positivo para avanzar en nuestro país con respecto a este deporte. Sin embargo, no se hizo mucho. Hoy, siendo subcampeones de la Copa América Brasil 2019, se nos presenta nuevamente la oportunidad de sacar beneficios en el marco de un proyecto a mediano y largo plazo, en esta coyuntura. Seguir contando con el ‘Tigre’ también lo es. A veces, el verdadero campeón se ve en estas situaciones y no en un podio con el primer número.



Finalmente, me quedo con la frase de nuestro actual entrenador en conferencia de prensa tras haber disputado la final: “Todavía hay selecciones que están arriba nuestro, en una constante superación (…), vamos por el buen camino, un camino que hay que saber interpretar”.