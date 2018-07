Claudia Díaz aseguró que mantiene una muy buena relación con su esposo, el arquero de la selección nacional Pedro Gallese . Por eso, salió al frente para contestar a sus detractores.

"Yo decidí, yo opté, yo escogí criar a mis hijos, desplacé mis metas personales por un tiempo. Quemé pestañas, me amanecí estudiando, me costó graduarme y tener una carrera en mi mochila, pero vivo en el prejuicio de ser la 'esposa del futbolista' . Me han dicho mantenida, floja, incluso que cuidar a mis hijos, mantener de pie mi casa y a mi familia no es un trabajo", escribió Claudia Díaz en su cuenta de Instagram.

"Yo aplacé mis sueños y no tengo vergüenza de decirlo, no solo por mis hijos sino por él, por nuestra familia por cada lágrima de mis hijos lejos de su papá", agregó Claudia, quien se encuentra embarazada.

También, Claudia Díaz señaló que no lleva una vida fácil por ser pareja del arquero nacional .

"Viajé por diferentes ciudades sola, pase muchos cumpleaños lejos de los míos, celebré triunfos y lloré derrotas abrazada a mi familia, entonces, n o me digas que nuestra vida es fácil, no me digas que lo tenemos todo, no me digas que tengo suerte , no me digas que me rasco la panza porque no sabes todo lo que pasamos para llegar donde estamos", indicó.